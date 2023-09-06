مركز الإنذار المبكر بحضرموت يتوقع تأثر عدد من المحافظات لهذا السبب

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 70

توقع مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت، تأثر أجزاء من محافظة حضرموت وبقية المحافظات الغربية بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ال72 ساعة القادمة. وقال في نشرته الجوية، إن الحالة تبدأ ذروتها من مساء الأربعاء وفجر الخميس إلى مساء الجمعة. وأضاف أن سحب ركامية ستبدأ بالتدفق على مديريات الساحل والأرياف المحيطة بها يرافقها هطول أمطار خفيفة تنتقل تدريجيا إلى غزيرة. ونبه المركز كافة سائقي المركبات والمسافرين من احتمالية تدني مستوى الرؤية الأفقية على مرتفعات ساحل حضرموت نتيجة تشكل الضباب وهطول الأمطار على فترات.