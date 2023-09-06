الأمم المتحدة: أكثر من 272 ألف نازح ولاجئ باليمن معرضون للخطر ..تفاصيل مركز الإنذار المبكر بحضرموت يتوقع تأثر عدد من المحافظات لهذا السبب الحراك الثوري يرفض صفقة الحكومة في بيع شركة عدن نت عرض خيالي جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. يشمل حوافز عدة مقتل مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في مارب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجة باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية من العام القادم مليشيا الحوثي تفرض وصايتها العقائدية على إحدى الجامعات الخاضعة لسيطرتها مليشيات الحوثي تقر بمصرع 13 ينتحلون رتباً عسكريّة مختلفة (أسماء دعم أمريكي ضخم لليمن ..تفاصيل تقرير حقوقي يوثق( 2997) حالة انتهاك في اليمن
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، رفضه القاطع لصفقة الحكومة في بيع شركة "عدن نت" للاتصالات، مشيرا إلى أنها المنجز الوحيد واليتيم منذ تسع سنوات.
واعتبر الحراك في بيان له، يوم الثلاثاء، بيع شركة الاتصالات تفريطا بالسيادة والقضية الوطنية، كما "تشكل مساسا خطيرا بالأمن القومي للجنوب ومنتهكة للقوانين النافذة والدستور وتفريطا بحقوق شعب الجنوب المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية".
واكد أن "شركة الإتصالات مستقلة عن صنعاء وغير مرتبطة بالحوثيين وهو ما يدحض دعاوي سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي ومجلس القيادة وحكومة معين التي افتعلت مبررات لا أساس لها لبيع شركة الإتصالات وفق مبدأ الجمل بما حمل".
وقال الحراك الثوري الجنوبي، إن "بيع شركة الإتصالات للإمارات هو تسليم الأمن القومي للجنوب لجهة خارجية عاثت فسادا وتدميرا في الجنوب".
وأكد: "البيعة لم تستوف أدنى الشروط القانونية والدستورية والأمنية والاقتصادية والسياسية بل في مجملها بيع وارتهان وتسليم الجنوب للإمارات كما فعلت في الجزر وسقطرى وميناء عدن والمطار والأماكن السيادية التي يعلمها أبناء شعبنا".