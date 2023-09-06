عرض خيالي جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. يشمل حوافز عدة

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت صحيفة بريطانية، عن أن نادي اتحاد جدة السعودي، تقدم بعرض خيالي جديد، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت "ذا صن" البريطانية، أن ممثلي نادي الاتحاد السعودي سافروا إلى لندن، لإجراء محاولة أخيرة للتعاقد مع صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبل إغلاق نافذة الانتقالات يوم الخميس.

وأضافت، أن هناك عرضا تم تقديمه من الاتحاد السعودي، إلى صلاح، يقدر بحوالي 215 مليون جنيه إسترليني، ليصبح هو الأغلى في تاريخ كرة القدم. وعرض نادي الاتحاد على محمد صلاح راتبا أسبوعيا 2.45 مليون جنيه إسترليني مع مكافأة إجادة لكل مباراة ينتصر فيها الفريق 55 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن النجم المصري تم إغراؤه بمنحه نسبة كبيرة من مبيعات القمصان الخاصة به، ومنصب سفير لثلاث شركات سعودية كبرى على الأقل طوال مدة عقده مع اتحاد جدة حال إتمام الصفقة. كما أنه سيحصل على 6 ملايين جنيه إسترليني من كل شركة، أي ما يعادل 18 مليون جنيه إسترليني.

ويضغط مسؤولو الدوري السعودي من أجل إتمام الصفقة، حيث شجعهم على ذلك وجود انقسام داخل إدارة ليفربول بشأن مصير صلاح. وإذا رفض ليفربول هذا العرض، فسوف يركز السعوديون على تقديم عرض جديد عند إعادة فتح نافذة الانتقالات الصيفية في بداية العام المقبل