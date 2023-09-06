مقتل مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في مارب

الأربعاء 06 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مقتل مدنيين اثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة مارب، شمال شرق اليمن. وقال موقع وزارة الداخلية، إن عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت، أمس الإثنين، في سيارة مدنية أثناء مرورها بخط الردمية الرابط بين منطقة الحصون ومحطة بن معيل، بمحافظة مارب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، احدهما طفل. وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها للوصول إلى الخلية التي زرعت العبوة