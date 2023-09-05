رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجة باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية من العام القادم

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، الحكومة الشرعية، باعتماد الموازنة المناسبة للسلطة القضائية وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والامكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بقصر معاشيق، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ناقش خلال اللقاء جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها جماعة الحوثي.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية