مليشيا الحوثي تفرض وصايتها العقائدية على إحدى الجامعات الخاضعة لسيطرتها

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سعت مليشيات إيران الحوثية في اليمن إلى فرض وصايتها العقائدية والطائفية على جامعة إب وسط البلاد .

وذكرت مصادر أكاديمية أن مليشيا الحوثي فرضت أشخاص من أتباعها لا يحملون أي مؤهلات عليا للقيام بالتدريس في مختلف كليات الجامعة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي أقرت إدخال مادتين جديدتين على كل الأقسام بجميع الكليات، وكلها تخدم الفكر الحوتي ومعتقداته الطائفية، بالإضافة تغيير محتوى ومقرر مادة الثقافة الإسلامية بما يناسب أفكارها المذهبية المتطرفة.

وأكدت رفض الإدارة الحوثية لتدريس تلك المواد من كادر الجامعة، وقامت بإدخال أشخاص لا يحملون مؤهلات أصلا، وأجبرت الجامعات للتعامل معهم ومنحهم مقابل مادي لتدريسهم للمواد الطائفية.

وذكرت أن القيادي الحوتي المدعو عبدالفتاح غلاب من بين من يقومون بتدريس تلك المواد بلا مؤهلات تدخله لكادر الجامعة، فيما يمارس التدريس وهو يتوشح جعبته وسلاحه، مشيرة إلى وجود قيادية حوثية أخرى تدعى “سعاد الشامي” والتي ليس لديها مؤهلات للتدريس وتمارس نفس الأسلوب الطائفي في التدريس