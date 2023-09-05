مليشيات الحوثي تقر بمصرع 13 ينتحلون رتباً عسكريّة مختلفة (أسماء

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعترفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، يومي السبت والأحد، 13 من مقاتليها من ذوي الرتب العسكرية ، ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال، دون إفصاح الجماعة عن الجبهات التي سقطوا فيها.

وذكرت وسائل إعلام جماعة الموت الحوثية، عن تشييع 13 صريعاً، منحتهم المليشيا رتباً عسكرية متنوعة، منهم 6 قتلى شيعتهم السبت، و7 قتلى شيعتهم الأحد .

وأضاف أن من بين القتلى، قيادي عسكري منحتهُ المليشيات رتبة مقدم، وآخر رتبة رائد، و4 قتلى منحتهم رتبة نقيب، ومثلهم منحتهم رتبة ملازم أول، وقتيلان برتبة ملازم ثان، وقتيل برتبة مساعد، وجميعهم شيعتهم في صنعاء ومحافظتي حجة وعمران .

وتدفع المليشيات الحوثية في جبهات القتال بالضالع والساحل الغربي ومأرب، وتواصل اختراق الهدن وقصفها للمدنيين ، وتكبدت خسائر بشرية للإرهابيين نتيجة خروقاتها وتصعيدها المتواصل في كل الجبهات ، والتي قوبلت بالرد من قوات الجيش والمقاومين وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف مقاتليها . وفيما يلي أسماء القتلى الـ13 الإرهابيين من المليشيات الحوثية الإمامية الكهنوتية السلالية البغيضه المقيته :وهم:

1 - المقدم/ محسن يحيى الجعدبي

2 - الرائد/ علي حسين علي حفيظ

3 - النقيب/ سالم علي الحرازي

4 - النقيب/ عبدالغني حسين اللاحجي

5 - النقيب/ علي صالح أحمد الضبياني

6 - النقيب/ إبراهيم عبدالكريم أحمد دومان

7 - الملازم أول/ نصار ناصر الزبيري

8 - الملازم أول/ حسن صالح الوزقي

9 - الملازم أول/ عصام صالح صالح زايد

10 - الملازم أول/ ماهر يوسف مهدي الحسني

11 - الملازم ثاني/ وليد علي صالح الرصابي

12 - الملازم ثاني/ رداد عادل القادري

13 - المساعد/ مجاهد أحمد علي القطيب.