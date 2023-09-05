دعم أمريكي ضخم لليمن ..تفاصيل

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أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 20 مليون دولار لرفد عمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تواجه نقص حادا في التمويل تسبب في تقليص البرامج الإغاثية. وأوضحت أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارتن غريفيث" أطلق مائة وخمسة وعشرين مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتعزيز الاحتياجات الإنسانية في أربع عشرة دولة تتصدرها اليمن وأفغانستان بعشرين مليون دولار لكل منهما.
وفي أغسطس الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري بسبب أزمة حادة في التمويل.
ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية في البلاد، أدى إلى تخفيض حجم المساعدات لملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع. وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق تدخلاته في مجال الوقاية من سُوء التغذية في اليمن بسبب النقص الحاد في التمويل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤثر على أكثر من مليوني شخص يعانون من سوء التغذية، خاصة الأطفال والنساء.