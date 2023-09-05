اليمن توقع مذكرة تفاهم مع الجزائر في هذا المجال ..تفاصيل

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وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين الجزائري الدكتور ياسين ميرابي، وسفير اليمن لدى الجزائر علي اليزيدي، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وتاتي الاتفاقية، استمراراً للجهود المبذولة بين البلدين ومواكبة للمقتضيات الدولية في هذا المجال، ورفع مستوى التأهيل والتدريب لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وكذا رفع عدد المنح من 10 إلى 20 منحة دراسية.
واكد الوزير ميراني والسفير اليزيدي، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.