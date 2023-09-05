تفاصيل اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجنة الامنية والعسكرية

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، باللجنة الامنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى تقرير حول انجازات اللجنة الامنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلا عن توصياتها وخططها المستقبلية.

وتطرق الاجتماع الى الاوضاع العسكرية والامنية في البلاد، وخطة التطوير الجارية لتحسين الاداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها في ردع تهديدات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بما حققته اللجنة الامنية والعسكرية من نجاحات خلال فترة عملها الماضية، وما يعول عليها من آمال وتطلعات لتحقيق اهدافها المنشودة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.