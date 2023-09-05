عاجل.. صدور قراريين جمهوريين - تعيين 40 شخصية في هذه المناصب

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (156) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي الى رتبة عميد حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.



هذا فيما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (155) لسنة 2023م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.

قضت المادة الأولى من هذا القرار حسب وكالة سبأ الرسمية بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم..

1 ـ هشام عبداللاه عمر الجفري

2ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب

3 ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي

4 ـ مختار محمد احمد عبدالرب

5 ـ عدنان محمد احمد عبدالغني

6 ـ سلطنة محمد سيل عبيد

7 ـ عياش الصغير علي احمد الشامي

8 ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني

9 ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي

10 ـ محمد عبده اسعد العريقي

11 ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي

12 ـ اكرام احمد حسين العيدروس

13 ـ رشيد احمد مجاهد صالح

14 ـ أحلام محمد احمد مقبل

15 ـ نبيلة احمد محمد حسن

16 ـ محمد مهدي طاهر الريمي

17 ـ خالد علي عبدالله البغدادي

18 ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر

19 ـ احمد علي ناصر علي

20 ـ علي صالح محسن الحمادي

21 ـ صالح علي صالح باوقيد

22 ـ خالد احمد صالح العكر

23 ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني

24 ـ علي حسن علي يحيى

25 ـ كفاح سعيد عوض احمد

26 ـ علي حسين محمد عسكر

27 ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي

28 ـ محمد علي ابكر كديش

29 ـ نصر حزام فارع سيف

30 ـ فهد عبدالله محمد حاتم

31 ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب

32 ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس

33 ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي

34 ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي

35 ـ اتحاد محسن علوي فريد

36 ـ كفاح محمد منذوق عوض

37 ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس

38 ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني

39 ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي

40 ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.