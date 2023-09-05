مليشيا الانتقالي تحاصر مقر صندوق صيانة الطرق في عدن

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لليوم الثاني على التوالي، واصلت مليشيا الانتقالي ، الثلاثاء، محاصرة مقر صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي ومنع الموظفين من الدخول إليه، في مدينة انماء غرب العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في صندوق صيانة الطرق إن عناصر مسلحة تتبع مليشيا الانتقالي واصلت الانتشار بمحيط ادارة الصندوق ومنعت مدير الصندوق معين الماس من مزاولة عمله وفقا لموقع بوست.

وأضافت المصادر، أن القوة حاصرت المقر بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، الذي يريد إنفاذ قراره القاضي بتغيير مدير الصندوق معين الماس بقوة السلاح رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء بإلغاء قراره وإبقاء "الماس" في منصبه.

وأكدت المصادر، أن الخلاف حول ادارة صندوق صيانة الطرق بين وزير الاشغال العامة والطرق ورئيس الحكومة متعلق بصراع ملف المقاولات وايرادات الميازين التابعة للصندوق.

وكان وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي قد اصدر خلال الايام القليلة الماضية قرارا يقضي بعزل رئيس الصندوق معين الماس وتعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرقات والجسور الا أن "الماس" رفض القرار وبقي يمارس اعماله ومهامه كمدير للصندوق.

وعقب قرار وزير الاشغال لمدير الصندوق أصدرت رئاسة الوزراء توجيهات بوقف قرار وزير الاشغال وطالبته بالحضور إلى مقر رئاسة الوزراء يوم الاحد الماضي للمناقشة على خلفية قرار إيقافه معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن