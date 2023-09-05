محمد صلاح يكشف موقفه لزملائه من الانتقال للسعودية.. واتحاد جدة يرفع عرضه

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ما تزال الإثارة تحيط بمصير النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الذي ينتهي الخميس القادم في السعودية.
كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لجعل محمد صلاح، الأغلى في التاريخ.
إلا أن صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية، أوضحت أن صلاح أخبر لاعبي ليفربول، أنه يريد البقاء مع الريدز، رغم أن الميركاتو الصيفي في السعودية لا يزال مفتوحاً.
وقالت الصحيفة البريطانية: إن اتحاد جدة لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب المصري بالبقاء مع ليفربول.
وأحرز صلاح، هدفاً خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0) الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاماً، انضم إلى صفوف ليفربول صيف 2017، قادماً من روما.
والجدير ذكره أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، التي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل.