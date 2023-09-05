رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن عن دعمه الكامل للجنة الامنية والعسكرية . تفاصيل

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، باللجنة الامنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر.

واكد الرئيس، حرص مجلس القيادة الرئاسي على مواصلة دعمه الكامل للجنة الامنية والعسكرية، موجها وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والامنية المعنية بتنفيذ توصياتها وتقديم كافة التسهيلات لاتمام مهامها على اكمل وجه.

كما .استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى تقرير حول انجازات اللجنة الامنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلا عن توصياتها وخططها المستقبلية.

وتطرق الاجتماع الى الاوضاع العسكرية والامنية في البلاد، وخطة التطوير الجارية لتحسين الاداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها في ردع تهديدات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بما حققته اللجنة الامنية والعسكرية من نجاحات خلال فترة عملها الماضية، وما يعول عليها من آمال وتطلعات لتحقيق اهدافها المنشودة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته في ان تمثل مخرجات اللجنة، نقلة مهمة في القدرة على الاستجابة الجماعية للمخاطر، وتوحيد ودعم القرار وتحسين التقديرات والخطط، وتنفيذ الاوامر والتعليمات القيادية.