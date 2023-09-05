محمد الصالحي: أدرك الحوثي صعوبة دخول مأرب في ظل اللحمة المتشكلة بين الجيش والقبائل فلجأ إلى استهداف النسيج الاجتماعي عبر العناصر المأجورة

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، الصحفي محمد الصالحي، الاثنين، إن اعترافات الخلية الحوثية التي ضبطت مؤخرا في مأرب، دليل قاطع على مُحاولات الميليشيات لخلّخلة الوحدة الموجودة في مأرب التي تشكلت مُنذ 2014 بين الجيش الوطني ورجال القبائل، والتي كان لها دور كبير في التصدي للهجمات الحوثية على مأرب على مدار ثمان سنوات.

وأضاف الصالحي في مداخلة مع قناة الحدث: "هذه اللحمة التي تكونت يحاول الحوثي من خلال العناصر المأجورة لخلخلتها وإثارة النزعات والخلافات بين الجيش والقبائل"، مشيرا إلى ان حديث زعيم الخلية يؤكد وقوف الجماعة وراء كل الاحداث التي شهدتها مأرب خلال الفترة الماضية، والاشتباكات التي حدثت بين رجال القبائل وقوات الجيش.

ولفت رئيس تحرير صحيفة ”مأرب برس“، إلى أن الحوثي أدرك جيدا صعوبة دخول مأرب واسقاطها في ظل وجود تلك اللحمة المتشكلة بين الجيش والامن والقبائل، لذلك لجأ إلى استهداف النسيج الاجتماعي وخلخلت الصفوف.

وأشار الى أن اعتراف زعيم الخلية، بزراعة العبوات الناسفة واستهداف المدنيين، والمارة في الطرق، يثبت ان جماعة الحوثي جماعة ارهابية تعدت الجماعات المصنفة عالميا في قوائم الارهاب.

والأحد الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، ضبط ”خلية إرهابية“ مرتبطة بما يسمى ”جهاز الأمن الوقائي“ التابع لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، وإثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة اخرى، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.