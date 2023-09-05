محمد الصالحي: أدرك الحوثي صعوبة دخول مأرب في ظل اللحمة المتشكلة بين الجيش والقبائل فلجأ إلى استهداف النسيج الاجتماعي عبر العناصر المأجورة صنعاء.. قيادي حوثي يقتحم كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا ويعتدي على عميدها المبعوث الأممي لليمن يلتقي بمحافظ محافظة شبوة آخر تحديث بأسعار الصرف يومنا هذا في اليمن لصرف الأنظار عن تصاعد المطالبة بالمرتبات.. جماعة الحوثي تحاول شغل الرأي العام بثلاث مسائل منها التضامن مع شعب النيجر! قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة الدوري السعودي: لجنة الإنضباط تعاقب الإتحاد والنصر والهلال نواب في البرلمان يردون على اتهامات رئيس الحكومة معين عبدالملك تقرير يفضح الحوثي في شركات وهمية و 20 قيادياً ينهبون المصارف الصين تدخل على خط أزمة النيجر.. وتكشف عن دورا مهما
قال رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، الصحفي محمد الصالحي، الاثنين، إن اعترافات الخلية الحوثية التي ضبطت مؤخرا في مأرب، دليل قاطع على مُحاولات الميليشيات لخلّخلة الوحدة الموجودة في مأرب التي تشكلت مُنذ 2014 بين الجيش الوطني ورجال القبائل، والتي كان لها دور كبير في التصدي للهجمات الحوثية على مأرب على مدار ثمان سنوات.
وأضاف الصالحي في مداخلة مع قناة الحدث: "هذه اللحمة التي تكونت يحاول الحوثي من خلال العناصر المأجورة لخلخلتها وإثارة النزعات والخلافات بين الجيش والقبائل"، مشيرا إلى ان حديث زعيم الخلية يؤكد وقوف الجماعة وراء كل الاحداث التي شهدتها مأرب خلال الفترة الماضية، والاشتباكات التي حدثت بين رجال القبائل وقوات الجيش.
ولفت رئيس تحرير صحيفة ”مأرب برس“، إلى أن الحوثي أدرك جيدا صعوبة دخول مأرب واسقاطها في ظل وجود تلك اللحمة المتشكلة بين الجيش والامن والقبائل، لذلك لجأ إلى استهداف النسيج الاجتماعي وخلخلت الصفوف.
وأشار الى أن اعتراف زعيم الخلية، بزراعة العبوات الناسفة واستهداف المدنيين، والمارة في الطرق، يثبت ان جماعة الحوثي جماعة ارهابية تعدت الجماعات المصنفة عالميا في قوائم الارهاب.
والأحد الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، ضبط ”خلية إرهابية“ مرتبطة بما يسمى ”جهاز الأمن الوقائي“ التابع لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، وإثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة اخرى، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.