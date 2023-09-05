صنعاء.. قيادي حوثي يقتحم كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا ويعتدي على عميدها

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قال مصدر أكاديمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء اليوم الثلاثاء إن القيادي الحوثي المدعو عبدالعزيز الحاج المعين من قبل ما يسمى الحارس القضائي نائبا لرئيس الجامعة أقدم على اقتحام كلية الهندسة ، والاعتداء على عميد الكلية، في مشهد مكرر لاعتداءات طالت عدد من الموظفين.

واوضح المصدر لموقع ان عبدالعزيز الحاج اقتحم كلية الهندسة مع مرافقه بالسلاح، وتهجم على عميد الكلية الدكتور محمود الرميمة ومجلس الكلية، موجهًا لهم شتائم وألفاظا نابية.

وأشار الى أن عملية التهجم على الدكتور الرميمة جاءت بعد رفضه مذكرة صادرة من قريب الحاج الذي تم تعينه نائبا لرئيس جامعة آزال في صنعاء.

القيادي الحوثي "الحاج" ينتمي الى محافظة صعدة، وكان سابقا مندوب الحارس القضائي في جامعة العلوم، وبسبب خلافات أجنحت الميليشيا على موارد الجامعة، قذفت به موجة الصراعات السلالية، إلى منصب نائب رئيس الجامعة المعين أيضا من قبل الميليشيا، عادل المتوكل (جناح الحوثيين في صنعاء).

ويقول جناح الميليشيا (فرع صعدة) إن المتوكل فشل في إدارة الجامعة، ولهذا قامت بتعيين "الحاج" الذي يأتمر بأمر مدير مكتب المشاط، "حامد"، ويعتبر حاليا الذراع الطولى في الجامعة.

ومنذ فرضه نائبا لرئيس الجامعة، شدد الحاج الخناق على الموظفين في الجامعة، حيث عمل على تخفيض الرواتب وإيقاف الحوافز الى جانب رفض قرارات وتوجيهات ومعاملات يصدرها رئيسه المتوكل، كما قام بإضافة مواد أخرى تابعة للحوثيين على المناهج الدراسية، وفرضها على الطلاب في كافة التخصصات.

والقيادي الحوثي الحاج، يعمل أيضا رئيسا لجمعية الإصلاح المنهوبة في صنعاء، وقالت مصادر مطلعة إنه يتعامل باستعلاء وعنصرية بغيضة مع كافة الموظفين والأكاديميينـ الى جانب اعتداءاته المتكررة والتهكم عليهم بألفاظ نابية.

وفي أواخر مايو الماضي، قام القيادي “الحاج” بالاعتداء على أحد موظفي الجامعة، باللطم واشهار السلاح في وجهه محاولاً طعنه، ضمن سلسلة اعتداءات طالت موظفي الجامعة من ذات القيادي منذ تعيينه نائبا للجامعة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران أحكمت سيطرتها على الجامعة في صنعاء مطلع عام2020، عبر ما يسمى الحارس القضائي، أداة الحوثيين للنهب، ونصّبت القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيسًا لها.

ويتواصل الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية بفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الأمر الذي ينعكس سلبا على العاملين في الجامعة.