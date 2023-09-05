المبعوث الأممي لليمن يلتقي بمحافظ محافظة شبوة

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التقى الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة مع السيد هانس غروندبيرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، وفي مستهل اللقاء تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.
واستعرض المحافظ بن الوزير الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة لمعالجة وتذليل الصعوبات في رفع معاناة أبناء المحافظة.
ومن جانبه، عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن سعادته للقاء المحافظ بن الوزير مؤكداً بذل أقصى الجهود لإحلال السلام، وكل ما من شأنه أن يساعد على الاستقرار في بلادنا.