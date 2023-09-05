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آخر تحديث بأسعار الصرف يومنا هذا في اليمن

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 05/09/2023

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                  530

شراء السعودي            140.20

بيع السعودي               140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار             1457

بيع الدولار                  1460

شراء السعودي            385

بيع السعودي                387

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