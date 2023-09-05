آخر تحديث بأسعار الصرف يومنا هذا في اليمن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 05/09/2023
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1457
بيع الدولار 1460
شراء السعودي 385
بيع السعودي 387