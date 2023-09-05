عاجل: قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة

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أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
وشهد حفل القرعة الذي أقيم بمدينة جدة السعودية حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بجانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي.
وقام بسحب القرعة الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق ومناف أبو شقير نجم اتحاد جدة السعودي الأسبق.
ويفتتح اتحاد جدة بطل الدوري السعودي منافسات نسخة مونديال الأندية يوم 12 ديسمبر المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين الأهلي المصري بطل أفريقيا والصاعد من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني للبطولة يوم 15 ديسمبر المقبل.
ويقام أيضاً في الدور الثاني لقاء يجمع بين ليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا في نفس اليوم أيضاً.
ويلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد ضد الصاعد من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد مع أوكلاند في نصف النهائي أيضاً يوم 18 ديسمبر المقبل.
ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا الصاعد من مواجهة ليون وريد أراوا في نصف النهائي يوم 19 من نفس الشهر.
وتقام المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر وتسبقها مواجهة تحديد المركز الثالث.