وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في محافظة مأرب تأوي عشرات الأسر النازحة، بدعم وتمويل كويتي

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تم امس الإثنين في مدينة مأرب وضع حجر الأساس لمدينة بيت خولة السكنية بمخيم الجفينة، وذلك بدعم وتمويل بيت الزكاة الكويتي ونماء الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة حطين التنموية الخيرية باليمن.

وأوضح مدير إدارة الاغاثة في نماء الخيرية الكويتية - خالد مبارك الشامري " ان المشروع الذي يتكون من 50 وحدة سكنية ومسجد ومدرسة ومركز صحي وبئر ارتوازي سيأوي عشرات الأسر النازحة والمحتاجة، ما سيخفف من معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها اليمن".

وأكد الشامري" أن ما تقدمه المنظمات والمؤسسات الكويتية من مساعدات اغاثية انسانية لليمنيين انما هو انطلاقاً من الواجب الأخوي والإنساني لاشقائنا في اليمن". وأشار الى "أن نماء الخيرية الكويتية ومنذ بداية عملها في اليمن قبل ثلاث سنوات نفذت عدد من المشاريع الإغاثية والتنموية، وخاصةً منها المشاريع الطويلة والمستدامة كالقرى السكنية، اضافةً الى المشاريع الصحية، والتعليمية، وكذا كفالات الأيتام وغيرها من المشاريع التي تساهم في تخفيف معاناة اليمنيين".

من جهته اعتبر جمال مقبل مدير مؤسسة حطين الجهة المنفذة للمشروع" مدينة نماء السكنية للنازحين بمأرب أنها تعد مشروعا نموذجياً ومتكاملاً ، والأول من نوعه في المحافظة، وسيساهم المشروع في تخفيف معاناة الأسر النازحة، إضافةً الى مدينة بيت خولة السكنية التي ستواصل من عملية التخفيف من معاناة النازحين"،شاكرًا جميع من دعم وساهم في هذه المشاريع النوعية في اليمن". الجدير بالذكر أن نماء الخيرية الكويتية كانت قد افتتحت أمس الأحد بمأرب قرية سكنية مكونة من 40 وحدة سكنية وجامع ومدرسة ووحدة صحية وحديقة وبئر مياه، نفذتها مؤسسة حطين التنموية الخيرية باليمن.