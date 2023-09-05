وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في محافظة مأرب تأوي عشرات الأسر النازحة، بدعم وتمويل كويتي محمد بن سلمان يعلن عن منظمة عالمية مقرها الرياض لمواجهة تحديات المياه أمور عليك تعديلها والانتباه لها في إعدادات واتساب الأسد ينهي العمل بنظام المحاكم الميدانية.. المعمول به منذ 50 عاما آلاف الشركات في بريطانيا تتجه إلى الإفلاس.. لهذا السبب ؟ تقرير يكشف عن عمليات تجسس صينية واسعة شملت البيت الأبيض ومنزل ترمب لتجنب عدوى الانقلابات..أول دول إفريقية تسارع لتعيين قيادات أكثر ولاء ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في بريطانيا لم يسجل منذ 23 عاما الكشف عن أول هاتف ذكي في العالم مستوحى من حقيبة اليد الجيش يصد محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الكدحة بتعز
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليُّ العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.
وستعمل المنظمة على تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها قضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة، وفق التقديرات.
وتتطلَّع السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.