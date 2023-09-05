ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في بريطانيا لم يسجل منذ 23 عاما

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أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات RAC الاثنين، أن المواطنين البريطانيين يواجهون واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن "سعر لتر البنزين ارتفع بنحو سبع بنسات "6.68 بنسات" في شهر أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر الديزل بشكل حاد بمقدار ثماني بنسات، وهو ما يمثل خامس وسادس أكبر زيادة شهرية خلال 23 عاما".
وبين الاتحاد أن تكلفة ملء خزان سيارات البنزين بشكل كامل في بريطانيا، ارتفع بنحو أربع جنيهات في الشهر، في حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.
في وقت سابق أفيد بأن تكلفة التأمين على السيارات في بريطانيا ارتقعت خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى مستويات قياسية