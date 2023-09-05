آخر الاخبار

لتجنب عدوى الانقلابات..أول دول إفريقية تسارع لتعيين قيادات أكثر ولاء ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في بريطانيا لم يسجل منذ 23 عاما الكشف عن أول هاتف ذكي في العالم مستوحى من حقيبة اليد الجيش يصد محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الكدحة بتعز استشهاد مواطن واصابة آخر بانفجار الغام حوثية جنوب الحديدة وجبة غذاء فاسدة تصيب عشرات السجناء في أحد السجون الحوثبة الحديدة..تفاصيل تسبب بإصابتة ورفض علاجة..قصة قيادي حوثي وعامل..تفاصيل اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة يشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية لهذا الغرض فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في بريطانيا لم يسجل منذ 23 عاما

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 102

 

 أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات RAC الاثنين، أن المواطنين البريطانيين يواجهون واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

 وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن "سعر لتر البنزين ارتفع بنحو سبع بنسات "6.68 بنسات" في شهر أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر الديزل بشكل حاد بمقدار ثماني بنسات، وهو ما يمثل خامس وسادس أكبر زيادة شهرية خلال 23 عاما".

وبين الاتحاد أن تكلفة ملء خزان سيارات البنزين بشكل كامل في بريطانيا، ارتفع بنحو أربع جنيهات في الشهر، في حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه.

 وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

في وقت سابق أفيد بأن تكلفة التأمين على السيارات في بريطانيا ارتقعت خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى مستويات قياسية

إقراء أيضاً
بالأرقام.. تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس
تقرير يتحدث عن مادة ستفقد أمريكا عرش تصديرها إلى الأبد
ارتفاع أسعار القمح مع وجود علامات على تزايد الطلب العالمي على الحبوب
تراجع الاقبال على الفواكه الموسمية في اليمن..تفاصيل
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أكبر شركة سيارات بالعالم توقف الإنتاج بجميع مصانع التجميع في اليابان وهذه أبرز ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول