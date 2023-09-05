الجيش يصد محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الكدحة بتعز

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت قوات الجيش،اليوم الاثنين، من التصدي محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وذكر موقع سبتمبر نت الناطق باسم القوات المسلحة عن مصدر ميداني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه التبة السوداء في جبهة الكدحة بمديرية المعافر في الريف الغرب لمحافظة تعز.

وقبل أيام، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل مماثلة للمليشيات في جبهة كلابة شمال شرق مدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وكثفت مليشيات الحوثي من أعمالها العدائية، مؤخرا، بالتزامن مع عودة التحركات الأممية والدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام