الجيش يصد محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الكدحة بتعز استشهاد مواطن واصابة آخر بانفجار الغام حوثية جنوب الحديدة وجبة غذاء فاسدة تصيب عشرات السجناء في أحد السجون الحوثبة الحديدة..تفاصيل تسبب بإصابتة ورفض علاجة..قصة قيادي حوثي وعامل..تفاصيل اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة يشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية لهذا الغرض مصدر مسؤول بوزارة الشباب يحمل المدعو فهد المرفدي مسؤولية احتجاز قيادات اتحادات كرة قدم مأرب والجوف وصعدة فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني
تمكنت قوات الجيش،اليوم الاثنين، من التصدي محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وذكر موقع سبتمبر نت الناطق باسم القوات المسلحة عن مصدر ميداني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه التبة السوداء في جبهة الكدحة بمديرية المعافر في الريف الغرب لمحافظة تعز.
وقبل أيام، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل مماثلة للمليشيات في جبهة كلابة شمال شرق مدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وكثفت مليشيات الحوثي من أعمالها العدائية، مؤخرا، بالتزامن مع عودة التحركات الأممية والدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام