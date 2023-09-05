استشهاد مواطن واصابة آخر بانفجار الغام حوثية جنوب الحديدة

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد مواطن وأصيب اخر اليوم الاثنين 4/9أيلول ، إثر انفجار لغمين من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب مدينة الحديدة.

وقال الصحفي الحقوقي مجاهد القب، في تغريدة على حسابه بمنصة (اكس) ان مواطنا يبلغ من العمر 34 عاما استشهد جراء انفجار لغم زرعته المليشيات الارهابية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار الى ان مواطن اخر (57) عاما اصيب وبترت ساقه اليمنى في حادثة مماثلة بالقرب من بئر الزعفران شمال مديرية الدريهمي