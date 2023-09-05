استشهاد مواطن واصابة آخر بانفجار الغام حوثية جنوب الحديدة وجبة غذاء فاسدة تصيب عشرات السجناء في أحد السجون الحوثبة الحديدة..تفاصيل تسبب بإصابتة ورفض علاجة..قصة قيادي حوثي وعامل..تفاصيل اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة يشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية لهذا الغرض مصدر مسؤول بوزارة الشباب يحمل المدعو فهد المرفدي مسؤولية احتجاز قيادات اتحادات كرة قدم مأرب والجوف وصعدة فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
أصيب العشرات من نزلاء السجن المركزي التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة، بتسمم غذائي، جراء تناولهم وجبة غذاء فاسدة.
وقالت مصادر محلية، أن ما يزيد على 40 سجينا في السجن المركزي بالحديدة أصيبوا اليوم بحالة تسمم غذائي بعضهم من شدة الالم تقيأ الطعام ومنهم من أغمي عليه.
وأضافت المصادر أن أدارت السجن تجاهلت أمر المصابين ووجهت بصرف مهدئات غير أن صراخ المساجين اشتد وعمت الفوضى داخل السجن مع مطالبة المساجين بإسعاف زملائهم.
وأشارت إلى أن الطبيب الخاص بالسجن كشف على المصابين وتبين له أن هناك حالة تسمم غذائي وان حالات معظمهم خطيرة وطلب من إدارة السجن سرعة نقلهم إلى المستشفى.. وأكدت ألمصادر أن هناك تكتم على الموضوع وأن أدارة السجن رفضت نقل المصابين إلى المستشفى واعطتهم مسكنات من ثم نقلتهم إلى عنبر واحد بعيدا عن بقية السجناء