وجبة غذاء فاسدة تصيب عشرات السجناء في أحد السجون الحوثبة الحديدة..تفاصيل

الثلاثاء 05 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيب العشرات من نزلاء السجن المركزي التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة، بتسمم غذائي، جراء تناولهم وجبة غذاء فاسدة.

وقالت مصادر محلية، أن ما يزيد على 40 سجينا في السجن المركزي بالحديدة أصيبوا اليوم بحالة تسمم غذائي بعضهم من شدة الالم تقيأ الطعام ومنهم من أغمي عليه.

وأضافت المصادر أن أدارت السجن تجاهلت أمر المصابين ووجهت بصرف مهدئات غير أن صراخ المساجين اشتد وعمت الفوضى داخل السجن مع مطالبة المساجين بإسعاف زملائهم.

وأشارت إلى أن الطبيب الخاص بالسجن كشف على المصابين وتبين له أن هناك حالة تسمم غذائي وان حالات معظمهم خطيرة وطلب من إدارة السجن سرعة نقلهم إلى المستشفى.. وأكدت ألمصادر أن هناك تكتم على الموضوع وأن أدارة السجن رفضت نقل المصابين إلى المستشفى واعطتهم مسكنات من ثم نقلتهم إلى عنبر واحد بعيدا عن بقية السجناء