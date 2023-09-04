تسبب بإصابتة ورفض علاجة..قصة قيادي حوثي وعامل..تفاصيل

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم قيادي حوثي على التنصل من علاج أحد العاملين لديه بعد التسبب في إصابته بإحدى الورش التابعة له في العاصمة المختطفة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن ياسر عبده سعد الحليف من أبناء محافظة ريمة أصيب اصابات بالغة أثناء عمله في مخرطة الأخوين الكائنة شمال العاصمة صنعاء ويملكها قيادي حوثي يدعى عبيد احمد عوض ويكنى بابو عبدالله.

وأشارت إلى إن ياسر أثناء عمله تعرض لإصابة عمل مروعة وبالغة في الكتف والذراع وبتر بعض أصابعه، وشظايا في مختلف جسده…مشيرة إلى أنه تم في أول الأمر إسعافه من قبل مالك المخرطة إلى المستشفى العربي الدولي، مبديا استعداده لدفع تكاليف العلاج.

وأوضحت إن المصاب ادخل العناية المركزة واجريت له عدة عمليات جراحية، تكللت بالنجاح، ووافق الأطباء على خروجه من المستشفى، لكن مالك المخرطة رفض الحضور للمستشفى وامتنع عن دفع التكاليف المالية الخاصة بالعلاج والعمليات.