استشهاد مواطن واصابة آخر بانفجار الغام حوثية جنوب الحديدة وجبة غذاء فاسدة تصيب عشرات السجناء في أحد السجون الحوثبة الحديدة..تفاصيل تسبب بإصابتة ورفض علاجة..قصة قيادي حوثي وعامل..تفاصيل اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة يشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية لهذا الغرض مصدر مسؤول بوزارة الشباب يحمل المدعو فهد المرفدي مسؤولية احتجاز قيادات اتحادات كرة قدم مأرب والجوف وصعدة فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
أقدم قيادي حوثي على التنصل من علاج أحد العاملين لديه بعد التسبب في إصابته بإحدى الورش التابعة له في العاصمة المختطفة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن ياسر عبده سعد الحليف من أبناء محافظة ريمة أصيب اصابات بالغة أثناء عمله في مخرطة الأخوين الكائنة شمال العاصمة صنعاء ويملكها قيادي حوثي يدعى عبيد احمد عوض ويكنى بابو عبدالله.
وأشارت إلى إن ياسر أثناء عمله تعرض لإصابة عمل مروعة وبالغة في الكتف والذراع وبتر بعض أصابعه، وشظايا في مختلف جسده…مشيرة إلى أنه تم في أول الأمر إسعافه من قبل مالك المخرطة إلى المستشفى العربي الدولي، مبديا استعداده لدفع تكاليف العلاج.
وأوضحت إن المصاب ادخل العناية المركزة واجريت له عدة عمليات جراحية، تكللت بالنجاح، ووافق الأطباء على خروجه من المستشفى، لكن مالك المخرطة رفض الحضور للمستشفى وامتنع عن دفع التكاليف المالية الخاصة بالعلاج والعمليات.