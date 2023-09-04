مصدر مسؤول بوزارة الشباب يحمل المدعو فهد المرفدي مسؤولية احتجاز قيادات اتحادات كرة قدم مأرب والجوف وصعدة

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف مصدر مسؤول عن قيام عناصر تابعة لقوات الحزام الأمني في أبين باحتجاز عدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة كانوا في طريقهم من مأرب إلى عدن؛ استعدادا للسفر إلى القاهرة.

وبحسب المصدر، فإن المدعو فهد المرفدي -مسؤول في قوات الحزام الأمني- هو من يقف وراء احتجاز رئيس اتحاد كرة القدم في مأرب، صالح محمد صالح الحواني، ورئيس اتحاد كرة القدم في الجوف، خالد علي محسن الغانمي، وكذلك رئيس اتحاد كرة القدم في صعدة، علي مثنى رازح، إلى جانب السائق مرضي حسن صالح العنثري، والمرافق أسامة خالد علي الغانمي.

وحمّل مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة المدعو فهد المرفدي مسؤولية ما قد يتعرض له رؤساء الاتحادات والمرافقين لهم. رفضت مليشيا الحوثي، قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خفض المساعدات الإنسانية باليمن؛ قائلة إنه سيؤثر على نصف مليون أسرة.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن المليشيا رفضت طلبا تقدم به برنامج الأغذية للتوقيع على قرار يتعلق بتقليص مساعداته الغذائية، زاعما أن ذلك يأتي ضمن ضغوط أمريكية للتضييق عليها في مناطق سيطرتها. وفي الثامن عشر من أغسطس الماضي، أعلن برنامج الأغذية تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري بسبب أزمة حادة في التمويل.

إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة، عن ترتيبات لعقد قمة في مدينة نيويورك الأمريكية، لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وناقش المنسق العام للشؤون الإنسانية باليمن "ديفيد غريسلي" خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي "واعد باذيب" في عدن، الترتيبات الخاصة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد قمة في نيويورك لدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، دون مزيد من التفاصيل.