الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت فرنسا، جماعة الحوثيين إلى التفاوض "بحسن نية" مع الحكومة اليمنية، لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات وإحلال السلام في اليمن.

وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، خلال لقاء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله، شدد على ضرورة إبداء الحوثيين حسن النية في التعاطي مع الجهود الراهنة لإرساء السلام في اليمن.

وقال: "يجب على الحوثيين التخلي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة والتفاوض بحسن نية مع الحكومة اليمنية تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة".

وأضاف أن من حق اليمنيين أن ينعموا بسلام عادل ودائم،‏ و"هذا يتطلب إنهاء الحرب الأهلية، وتعزيز مبدأ التسامح والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، ووضع حد للظلم التي يتعرض له اليمنيون، وكذلك دولة في خدمة جميع مواطنيها". ودعا المسؤول الفرنسي، المجتمع الدولي إلى عدم نسيان تعز التي تعاني جراء الحصار المضروب عليها منذ عدة سنوات من قبل جماعة الحوثيين،

وقال: "يتعين على المجتمع الدولي ألا ينسى تعز". وجدد صفا دعم بلاده الكامل للشعب اليمني وحكومته التي قال إنه "ينبغي عليها أن تعمل بشكل موحد للحفاظ على المصالح العليا للوطن