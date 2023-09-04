فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة تدهور الحالة الصحية للصحفي مصطفى بدير ونقله لصنعاء مدارس حكومية تتعرض للسطو والسرقة بهذه الحافظات الجنوبية تقرير أممي يكشف عن تأثر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية الأمطار الغزيرة والفيضانات الحزام الأمني بأبين يعتقل 3 مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة ومصدر مسئول يحمل المدعو فهد المرفدي المسئولية عدن.. الرئيس يصدر توجيهات للحكومة والجهات المعنية تتعلق بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات
دعت فرنسا، جماعة الحوثيين إلى التفاوض "بحسن نية" مع الحكومة اليمنية، لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات وإحلال السلام في اليمن.
وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، خلال لقاء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله، شدد على ضرورة إبداء الحوثيين حسن النية في التعاطي مع الجهود الراهنة لإرساء السلام في اليمن.
وقال: "يجب على الحوثيين التخلي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة والتفاوض بحسن نية مع الحكومة اليمنية تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة".
وأضاف أن من حق اليمنيين أن ينعموا بسلام عادل ودائم، و"هذا يتطلب إنهاء الحرب الأهلية، وتعزيز مبدأ التسامح والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، ووضع حد للظلم التي يتعرض له اليمنيون، وكذلك دولة في خدمة جميع مواطنيها". ودعا المسؤول الفرنسي، المجتمع الدولي إلى عدم نسيان تعز التي تعاني جراء الحصار المضروب عليها منذ عدة سنوات من قبل جماعة الحوثيين،
وقال: "يتعين على المجتمع الدولي ألا ينسى تعز". وجدد صفا دعم بلاده الكامل للشعب اليمني وحكومته التي قال إنه "ينبغي عليها أن تعمل بشكل موحد للحفاظ على المصالح العليا للوطن