فرنسا تدعو الحوثيين للتفاوض مع الحكومة "بحسن نية شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة OMV النمساوية في اليمن برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة تدهور الحالة الصحية للصحفي مصطفى بدير ونقله لصنعاء مدارس حكومية تتعرض للسطو والسرقة بهذه الحافظات الجنوبية تقرير أممي يكشف عن تأثر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية الأمطار الغزيرة والفيضانات الحزام الأمني بأبين يعتقل 3 مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة ومصدر مسئول يحمل المدعو فهد المرفدي المسئولية عدن.. الرئيس يصدر توجيهات للحكومة والجهات المعنية تتعلق بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات
قالت شركة زينيث للطاقة إنها أنهت صفقة شراء الأسهم القائمة لشركة OMV اليمن بسبب عدم استيفاء شروط إتمام الاتفاقية.
وذكرت الشركة في بيان لها إن OMV أعادت الوديعة البالغة 4.3 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لشركة Zenith.
وبالعودة إلى شهر يناير الماضي، وافقت شركة Zenith - التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة OMV اليمن - على شراء الأسهم المتبقية مقابل 21.6 مليون دولار. وقالت الشركة إن شركة زينيث للطاقة أبرمت اتفاقية شراء أسهم مع OMV Exploration and Production للاستحواذ على OMV (Yemen Block S 2) Exploration وOMV Jardan Block 3 Upstream وOMV Block 70 Upstream - بشكل جماعي OMV اليمن.
وأضافت أن شركة OMV اليمن هي واحدة من أكبر منتجي النفط في البلاد ولديها محفظة تشمل الإنتاج الفوري وفرص النمو.
وبعد إنهاء الاتفاقية مع شركة OMV اليمن، تم أيضًا إنهاء صفقة أخرى لبيع 51% من رأس مال شركة Zenith Energy Holland لشركة Hingbo Industries Company. وأضافت أن "زينيث هولندا خاملة حاليًا وليس لديها أصول