برلماني يمني يرد على مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليمني شكك فيه بتقرير اللجنة البرلمانية

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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علق عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، بشأن تشكيك رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، بتقرير اللجنة البرلمانية، في الفساد بمجال النفط والغاز والكهرباء.

وقال عشال في تغريدة على منصة "إكس"، "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف، متحدثا عن خطاب معين عبدالملك، "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة.. يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

وفي وقت سابق الاثنين، وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، بشأن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية، إن "هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه".

واعتبر، ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وتحدث مدافعا عن الاعتراضات على الاتفاقية التي اعتبرت غير قانونية، بالقول: "شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري".

وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن تجاوزات خطيرة تضمنها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، والتي خلصت فيما يتعلق بالاتصالات، وتحديداً الاتفاقية مع شركة إن إكس، أن لا مرجعية دستورية وقانونية للاتفاقية، محذرا مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة