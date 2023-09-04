برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 251

حقق برشلونة انتصارا صعبا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أوساسونا، على ملعب آل سادار، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وسجل لبرشلونة، جوليس كوندي (45+1)، وروبرت ليفاندوفسكي (86) من ركلة جزاء، بينما سجل تشيمي أفيلا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز التاسع. بدأت المباراة، بضغط من برشلونة وسدد جوندوجان كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالقائم، لترتد أمام ليفاندوفسكي الذي سدد أعلى العارضة في الدقيقة الأولى. وواصل برشلونة ضغطه ليسدد لامين يامال من داخل المنطقة، ارتدت أمام جوندوجان الذي سدد برعونة شديدة في الدقيقة 10.

وجاء أول تهديد من أوساسونا، في الدقيقة 23، بتصويبة قوية من أرنايز داخل المنطقة، تصدى لها ببراعة تير شتيجن، وحولها إلى ركلة ركنية. وانطلق ليفاندوفسكي بمجهود فردي وسدد كرة وصلت إلى أحضان الحارس أيتور فيرنانديز في الدقيقة 25.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة من أوروز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31. وصوب كوندي كرة من خارج المنطقة، تصدى لها حارس أوساسونا على مرتين في الدقيقة 41. ونجح كوندي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، في الدقيقة (45+1)، بعد ركلة ركنية نفذها جوندوجان على رأس المدافع الفرنسي الذي أسكنها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا (1-0).

مع بداية الشوط الثاني، تعرض جافي لإصابة دموية عقب الالتحام مع روبن جارسيا، وخرج لتلقي العلاج وعاد مجددًا في الدقيقة 50.

وصوب روبن جارسيا كرة من داخل المنطقة، أمسك بها تير شتيجن بكل سهولة في الدقيقة 52. وظهر البرتغالي جواو كانسيلو لأول مرة مع برشلونة في الدقيقة 59، حيث حل بدلا من القائد سيرجي روبرتو. وارتقى بابلو إيبانيز وصوب رأسية وصلت بين يدي تير شتيجن في الدقيقة 63.

ونجح تشيمي أفيلا في تسجيل هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 76، بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة. وشارك الوافد الجديد البرتغالي أيضًا جواو فيليكس في الدقيقة 80، بدلا من روميو. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 81، إثر تدخل من أليخاندرو كاتينا على ليفاندوفسكي داخل المنطقة، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع أوساسونا بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبرى المهاجم البولندي لتنفيذها، وسدد الكرة أسفل يسار الحارس أيتور فيرنانديز في الدقيقة 85، ليمنح البارسا التقدم بنتيجة (2-1). واستمرت سيطرة برشلونة على اللقاء في الدقائق الأخيرة، ليقتنص البلوجرانا 3 نقاط ثمينة ليصبح 10 نقاط، ويواصل مطاردة ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة