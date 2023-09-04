مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 سبتمبر عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهات كأس الاتحاد القطرى، فى مقدمتها مباراة السيلية ضد السد. مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة الغرافة X لوسيل – الساعة 5 مساء على قناة الكاس القطرية 1 السيلية X السد – الساعة 5 مساء على قناة الكاس القطرية الخور X الريان – الساعة 7:45 مساء على قناة الكاس القطرية