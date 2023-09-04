تدهور الحالة الصحية للصحفي مصطفى بدير ونقله لصنعاء

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تدهورت الحالة الصحية لرئيس فرع نقابة الصحفيين بمحافظة الحديدة مصطفى محمد بدير، وتم نقله إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي صنعاء.
وذكرت مصادر إعلامية أن الصحفي مصطفى بدير، يعاني من وضع صحي سيئ منذ أسابيع، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأوضحت المصادر أن سلطات مليشيا الحوثي، أهملت المناشدات التي أطلقتها أسرة الصحفي بدير، وعدم تجاوبها مع حالته التي تحتاج إلى سرعة توفير منحة علاجية عاجلة.
وأعلن نشطاء وإعلاميون عن تضامنهم مع الصحفي والإعلامي الرياضي بدير، وطالبوا بسرعة توفير المنحة العلاجية، من مخصصات وزارة الشباب والرياضة الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية