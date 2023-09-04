مدارس حكومية تتعرض للسطو السرقة بهذه الحافظات الجنوبية تقرير أممي يكشف عن تأثر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية الأمطار الغزيرة والفيضانات الحزام الأمني بأبين يعتقل 3 مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة ومصدر مسئول يحمل المدعو فهد المرفدي المسئولية عدن.. الرئيس يصدر توجيهات للحكومة والجهات المعنية تتعلق بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات إعلان لوزارة الداخلية بشأن صرف معاشات المتقاعدين الدفاع اليمنية تتطلع لزيادة دعم بريطانيا وخاصة في مجال الإستخبارات التهديد باستهداف حياتهم وتذكيرهم بمصير صالح.. أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية تضامنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف شاهد.. مشاهد مرعبة من إسبانيا بعد إعصار إجتاح البلد والسلطات تتأهب باللون الأحمر (فيديوهات) مسؤول أممي يكشف عن قمة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن
تعرضت ثلاث مدارس حكومية وروضة أطفال لأعمال سطو وسرقات في محافظتي لحج وابين جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية ان ادارة مدرسة الشهيدة اقبال للبنات للتعليم الأساسي في منطقة الوهط بمديرية تبن مركز محافظة لحج فوجئت بتعرض نوافذ المدرسة للسرقة وفقا لموقع بوست
واضافت المصادر أن إدارة المدرسة فوجئت السبت بتعرض فصول المدرسة لسرقة نوافذها الالمنيوم وعددها 60 نافذة.
واكدت المصادر ان حوادث مشابهة تعرضت لها مدرسة الجرباء للتعليم الأساسي وروضة صبر في منطقة صبر بمديرية تبن حيث تمت سرقة منظومة بطاريات والواح شمسية حصلت عليها المدرستين بدعم من المنظمات.
وفي سياق اخر افادت مصادر محلية" تعرض روضة 14 اكتوبر النموذجية في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين للسطو والاقتحام من قبل مجهولين. واشارت المصادر الى ان اللصوص اقدموا على سرقه بطاريات والواح شمسية ومحتويات اخرى تخص الروضة وتركوا رسائل تهديد لمديرة الروضة في حال ابلاغها عن الجريمة وذلك عقب عبثهم بفصول الروضة.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا انفلاتا أمنيا وصل لحد تعرض المدارس لسرقة محتوياتها دون اي ضبط للصوص وملاحقتهم.