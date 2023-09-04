مدارس حكومية تتعرض للسطو السرقة بهذه الحافظات الجنوبية

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تعرضت ثلاث مدارس حكومية وروضة أطفال لأعمال سطو وسرقات في محافظتي لحج وابين جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية ان ادارة مدرسة الشهيدة اقبال للبنات للتعليم الأساسي في منطقة الوهط بمديرية تبن مركز محافظة لحج فوجئت بتعرض نوافذ المدرسة للسرقة وفقا لموقع بوست

واضافت المصادر أن إدارة المدرسة فوجئت السبت بتعرض فصول المدرسة لسرقة نوافذها الالمنيوم وعددها 60 نافذة.

واكدت المصادر ان حوادث مشابهة تعرضت لها مدرسة الجرباء للتعليم الأساسي وروضة صبر في منطقة صبر بمديرية تبن حيث تمت سرقة منظومة بطاريات والواح شمسية حصلت عليها المدرستين بدعم من المنظمات.

وفي سياق اخر افادت مصادر محلية" تعرض روضة 14 اكتوبر النموذجية في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين للسطو والاقتحام من قبل مجهولين. واشارت المصادر الى ان اللصوص اقدموا على سرقه بطاريات والواح شمسية ومحتويات اخرى تخص الروضة وتركوا رسائل تهديد لمديرة الروضة في حال ابلاغها عن الجريمة وذلك عقب عبثهم بفصول الروضة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا انفلاتا أمنيا وصل لحد تعرض المدارس لسرقة محتوياتها دون اي ضبط للصوص وملاحقتهم.