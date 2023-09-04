تقرير أممي يكشف عن تأثر أكثر من 15 ألف أسرة يمنية الأمطار الغزيرة والفيضانات

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير أممي جديد عن تأثير الظروف المناخية القاسية، التي شهدها اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، على حياة آلاف الأسر في 18 محافظة. وبحسب التقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، فإن 15,690 أسرة، تضم 109,830 شخصاً، تأثرت بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك في 18 محافظة، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023". وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الأسر المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تقطن في مناطق نائية يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين. وذكر التقرير أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM)، التي تتألف من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، قامت بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في المناطق الأكثر تضرراً ضمن الـ18 محافظة، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة. وأوضح الصندوق الأممي، أن آلية الاستجابة قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 23,160 أسرة (162,120 شخصاً) نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو استمرار النزاع المسلح، وذلك خلال الفترة (يناير - أغسطس) 2023، "67% من المستهدفين بالمساعدات كانوا من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات