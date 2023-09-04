الحزام الأمني بأبين يعتقل 3 مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة ومصدر مسئول يحمل المدعو فهد المرفدي المسئولية عدن.. الرئيس يصدر توجيهات للحكومة والجهات المعنية تتعلق بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات إعلان لوزارة الداخلية بشأن صرف معاشات المتقاعدين الدفاع اليمنية تتطلع لزيادة دعم بريطانيا وخاصة في مجال الإستخبارات التهديد باستهداف حياتهم وتذكيرهم بمصير صالح.. أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية تضامنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف شاهد.. مشاهد مرعبة من إسبانيا بعد إعصار إجتاح البلد والسلطات تتأهب باللون الأحمر (فيديوهات) مسؤول أممي يكشف عن قمة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن بالأرقام.. تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس فلل وشقق في فرنسا وسيارات فاخرة.. تفاصيل مثيرة عن ثروة الرئيس الغابوني المعزول
قال مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة لموقع مأرب برس اليوم الاثنين ، أن كتيبة تابعة للحزام الأمني بقيادة المدعو فهد المرفدي، الموالي للمجلس الانتقالي، اعتقلت مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة.
ووفق المصدر، اعترض عناصر في الحزام الامني بأبين طريق كلا من خالد علي محسن الغانمي رئيس اتحاد كرة القدم الجوف وصالح محمد صالح الحواني رئيس اتحاد كرة القدم مارب و علي مثنى رازح رئيس اتحاد كرة القدم صعده واثنين من المرافقين هما مرضي حسن صالح العنثري واسامة خالد علي الغانمي، اثناء سفرهم من مأرب الى عدن على متن سيارة ، حيث كانوا في طريقهم الى مطار عدن ومنه الى مصر.
المصدر المسؤول في وزارة الشباب حمل المدعو فهد المرفدي مسئولية ما قد يتعرض له رؤساء اتحادات مأرب والجوف وصعدة ومرافقيهم، اللذين لا يزالون محتجزين لدى الحزام الأمني منذ صباح اليوم.