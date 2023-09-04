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الحزام الأمني بأبين يعتقل 3 مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة ومصدر مسئول يحمل المدعو فهد المرفدي المسئولية

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
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قال مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة لموقع مأرب برس اليوم الاثنين ، أن كتيبة تابعة للحزام الأمني بقيادة المدعو فهد المرفدي، الموالي للمجلس الانتقالي، اعتقلت مسئولين رياضيين من مأرب والجوف وصعدة.

ووفق المصدر، اعترض عناصر في الحزام الامني بأبين طريق كلا من خالد علي محسن الغانمي رئيس اتحاد كرة القدم الجوف وصالح محمد صالح الحواني رئيس اتحاد كرة القدم مارب و علي مثنى رازح رئيس اتحاد كرة القدم صعده واثنين من المرافقين هما مرضي حسن صالح العنثري واسامة خالد علي الغانمي، اثناء سفرهم من مأرب الى عدن على متن سيارة ، حيث كانوا في طريقهم الى مطار عدن ومنه الى مصر.

المصدر المسؤول في وزارة الشباب حمل المدعو فهد المرفدي مسئولية ما قد يتعرض له رؤساء اتحادات مأرب والجوف وصعدة ومرافقيهم، اللذين لا يزالون محتجزين لدى الحزام الأمني منذ صباح اليوم.

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