عدن.. الرئيس يصدر توجيهات للحكومة والجهات المعنية تتعلق بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه رئيس مجلس القيادة،رشاد العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية والمرجعية الوطنية المتوافق عليها كشريك محلي ودولي في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية الموثوقة.

واستقبل الرئيس العليمي، اليوم الاثنين بقصر معاشيق، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير الحادي عشر للجنة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة شاملة حول نشاط اللجنة عن الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023، في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وخلال اللقاء بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي لرئيس واعضاء اللجنة تمديد فترة ولايتهم لمدة عامين بموجب القرار الجمهوري الاخير، مثنيا على الجهود الكبيرة التي يقوم بها طاقم اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات، وتوثيق تلك الانتهاكات والوصول الى ضحاياها، مؤكدا حرص مجلس القيادة، والحكومة على تقديم الدعم اللازم في هذا السياق، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ القانون.