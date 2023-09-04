إعلان لوزارة الداخلية بشأن صرف معاشات المتقاعدين

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أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، يوم الأحد، البدء بصرف معاشات متقاعدي الوزارة لشهر اغسطس 2023م .
ونقل موقع وزارة الداخلية عن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد دكتور/ فضل العبادي "إن معاشات اغسطس 2023م سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.
وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، مشددا على اصطحاب الجميع البطاقة الشخصية ودفتر المعاش، مؤكدا الاستلام حتى ولو كان الدفتر منتهي حتى إشعار آخر .
وعبر عن شكره وتقديره لجهود وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء الركن/ ابراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في ايصال مستحقاتهم الشهرية.