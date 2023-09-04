الدفاع اليمنية تتطلع لزيادة دعم بريطانيا وخاصة في مجال الإستخبارات التهديد باستهداف حياتهم وتذكيرهم بمصير صالح.. أول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية تضامنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف شاهد.. مشاهد مرعبة من إسبانيا بعد إعصار إجتاح البلد والسلطات تتأهب باللون الأحمر (فيديوهات) مسؤول أممي يكشف عن قمة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن بالأرقام.. تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس فلل وشقق في فرنسا وسيارات فاخرة.. تفاصيل مثيرة عن ثروة الرئيس الغابوني المعزول 4 عرب بين أقوى الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات العالم في الشرق الأوسط اشتعال حرب التجسس من جديد… الكشف عن صينيون دخلوا قواعد عسكرية أميركية 100 مرة روسيا تستبق الأحداث وتقصف أهم المناطق في أوكرانيا قبل محادثات بوتين وأردوغان
أشادت وزارة الدفاع اليمنية بدور المملكة المتحدة (بريطانيا) الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي اليوم الأثنين، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن.
ووفق وكالة سبأ تطلع الجانب اليمني إلى زيادة الدعم لوزارة الدفاع في مجال تأهيل الكوادر العسكريه اليمنية وخاصة في مجال الاستخبارات.