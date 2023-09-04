الدفاع اليمنية تتطلع لزيادة دعم بريطانيا وخاصة في مجال الإستخبارات

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أشادت وزارة الدفاع اليمنية بدور المملكة المتحدة (بريطانيا) الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي اليوم الأثنين، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن.

ووفق وكالة سبأ تطلع الجانب اليمني إلى زيادة الدعم لوزارة الدفاع في مجال تأهيل الكوادر العسكريه اليمنية وخاصة في مجال الاستخبارات.