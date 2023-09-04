مسؤول أممي يكشف عن قمة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أعلن مسؤول أممي، عن ترتيبات لعقد قمة في مدينة نيويورك الأمريكية، لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك على لسان المنسق العام للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال غريسلي، وفق الوكالة: "اللقاء هدف لمناقشة الترتيبات الخاصة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بعقد قمة في مدينة نيويورك خاصة لدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. كما سعى اللقاء، وفق غريسلي، إلى "الوقوف أمام الخطوات المترتبة لعملية الانتقال إلى التنمية والتركيز على نوعية المشاريع والاحتياجات الملحة وكيفية الاستمرار في العمل الإنساني باليمن".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، "الجهود الأُممية لدعم خطط العملية التنموية والاقتصادية في اليمن"، وفق الوكالة.

وفي السياق، نقلت الوكالة عن باذيب دعوته إلى "مضاعفة الجهود الأممية لسد فجوة نقص التمويلات لما لها من تأثير سلبي في تغطية الاحتياجات الأساسية ومضاعفة معاناة المواطنين".

ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات لملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع