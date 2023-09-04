مسؤول أممي يكشف عن قمة لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن بالأرقام.. تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس فلل وشقق في فرنسا وسيارات فاخرة.. تفاصيل مثيرة عن ثروة الرئيس الغابوني المعزول 4 عرب بين أقوى الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات العالم في الشرق الأوسط اشتعال حرب التجسس من جديد… الكشف عن صينيون دخلوا قواعد عسكرية أميركية 100 مرة روسيا تستبق الأحداث وتقصف أهم المناطق في أوكرانيا قبل محادثات بوتين وأردوغان مليشيات الحوثي تواصل تغيير معالم عروس البحر الأحمر الأجهزة الأمنية بحضرموت تضبط 3 متهمين بإدارة مصنع خمور رسميا.. الاتفاق السعودي يضم نجم باريس سان جيرمان تأجيل أولى جلسات استئناف حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة "حنين البكري" لهذا السبب
أعلن مسؤول أممي، عن ترتيبات لعقد قمة في مدينة نيويورك الأمريكية، لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك على لسان المنسق العام للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال غريسلي، وفق الوكالة: "اللقاء هدف لمناقشة الترتيبات الخاصة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بعقد قمة في مدينة نيويورك خاصة لدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. كما سعى اللقاء، وفق غريسلي، إلى "الوقوف أمام الخطوات المترتبة لعملية الانتقال إلى التنمية والتركيز على نوعية المشاريع والاحتياجات الملحة وكيفية الاستمرار في العمل الإنساني باليمن".
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، "الجهود الأُممية لدعم خطط العملية التنموية والاقتصادية في اليمن"، وفق الوكالة.
وفي السياق، نقلت الوكالة عن باذيب دعوته إلى "مضاعفة الجهود الأممية لسد فجوة نقص التمويلات لما لها من تأثير سلبي في تغطية الاحتياجات الأساسية ومضاعفة معاناة المواطنين".
ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات لملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع