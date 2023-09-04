بالأرقام.. تركيا تحطم رقما قياسيا بحجم الصادرات في أغسطس

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أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الإثنين، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، مبينا أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق.
وأوضح بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6 في أغسطس الماضي.
ولفت الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير/شباط المنصرم.
وقال: "ارتفعت صادراتنا إلى 21 مليارا و619 مليون دولار في أغسطس بزيادة 1.6 بالمئة