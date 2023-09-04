4 عرب بين أقوى الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات العالم في الشرق الأوسط

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نشرت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط قائمة بأقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر الشركات العالمية لعام 2023، الذين ساهموا في نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
واستند التصنيف في اختياراته عبر قياس تأثير الرؤساء التنفيذيين وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وضمت القائمة أربعة رؤساء تنفيذيين عربا، هم اللبناني سامر أبو لطيف (مايكروسوفت)، واللبناني الآخر ياسر عبد الملك (نستله- الشرق الأوسط)، والمغربي عمر الشناوي (بروكيترس غامبل)، إضافة إلى السوري الأمريكي رونالدو مشحور (أمازون).
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2023