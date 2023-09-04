مليشيات الحوثي تواصل تغيير معالم عروس البحر الأحمر

الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل المليشيات الحوثية التابعة لإيران، تغيير معالم وشوارع مدينة الحديدة التي عرفت بعروس البحر الأحمر غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن جولة كمران التي تتوسط أربعة شوارع رئيسية في مركز المحافظة، تعمدت المليشيات، اليوم الأحد، إلى إزالة مظلة المرور فيها سعياً لإلغاء الجولة وبناء رصيف لإغلاقها. مشيرة إلى تسببها في تعميق معاناة المواطنين وتنقلاتهم الطويلة داخل المدينة الممزقة الأوصال.

واضافت أن الشوارع التي تتوسطها الجولة هي شوارع صنعاء الممتد جنوباً من جولة حديدة لاند، إلى حديقة الشعب غربا ومن شارع زايد الممتد من جولة الساعة شرقاً إلى شارع صنعاء مكان جولة كمران، ومن شارع جمال الممتد من الكورنيش غرباً وحتى نهاية جولة كمران الواقعة وسط المدينة وهي مداخل رئيسية وأكثر حيوية للتنقل داخل المدينة المنكوبة بالمليشيات الحوثية

بحسب الأهالي وأوضحت المصادر أن رجال المرور والموطنين تفاجؤوا اليوم باختفاء مظلة جولة كمران، تقاطع شارع جمال مع شارع المطار مع شارع صنعاء مع شارع زايد، استعداداً لبناء رصيف بدلاً عن الجولة.

واستنكر نشطاء تهاميون، التصرف الحوثي، مؤكدين أن هذا العبث الذي تقوم به مليشيا الحوثي يعد جرماً بحد ذاته، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في الحركة المرورية لدى المواطنين عبر شوارعها الرئيسية.

يذكر أن الحديدة التي كانت حتى قبل العام 2014 تلقب بعروس البحر الأحمر تحولت في عهد الحوثي إلى مدينة منكوبة بفعل المتارس والثكنات العسكرية والخنادق التي استحدثتها المليشيات لعرقلة تحريرها من ناحية وتكريس الوجود الإيراني على سواحلها من ناحية اخرى.