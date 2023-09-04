الأجهزة الأمنية بحضرموت تضبط 3 متهمين بإدارة مصنع خمور

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ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة الحامي بمديرية الشحر الواقعة بمحافظة حضرموت، الأحد، ثلاثة متهمين بتصنيع الخمر في منطقة “البلاد الفوقية”
وعثرت خلال مداهمة بناء على معلومات أمنية، موقع تصنيع الخمر البلدي (عرقي)، على أدوات تقليدية لتقطيره. جاءت عملية الضبط بعد بحث وتحريات واسعة، حيث اقتادت قوات الأمن المتهمين إلى مركز الشرطة، وحرزت مضبوطات منها جالونات معبأة بالخمور، وأدوات تستخدم في عملية التصنيع