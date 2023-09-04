رسميا.. الاتفاق السعودي يضم نجم باريس سان جيرمان

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نجح نادي الاتفاق السعودي، مساء السبت، في تعزيز صفوفه بصفقة قوية من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا للاتحاد السعودي لكرة القدم، ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري. وأعلن الاتفاق عبر حسابه الرسمي على تويتر، الليلة، تعاقده رسميا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسوف يرتبط اللاعب الهولندي بعقد يمتد لثلاث سنوات مع نادي الاتفاق. وكتب النادي الذي يقوده المدير الفني ستيفن جيرارد: "الأمور تحدث... الأمور حدثت، فينالدوم اتفاقي"، مع صورة للنجم الإنجليزي السابق وهو يتحدث عبر الهاتف، وأخرى مماثلة للوافد الجديد نشرها اللاعب الهولندي عبر حسابه أيضا كتب عليها: "مشغول...".
وتابع: "حيا الله من جانا، فينالدوم معانا". وسيجتمع فينالدوم مرة أخرى مع قائده السابق في ليفربول جوردان هيندرسون الذي انضم لفريق الاتفاق هذا الصيف أيضا. وبدأ فينالدوم مسيرته في 2007 مع فينورد، ثم انتقل إلى أيندهوفن، ونيوكاسل، ثم ليفربول بداية من 2016، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والبريميرليج.
وفي 2021 رحل مجانا إلى باريس سان جيرمان لكنه لم يقدم العطاء نفسه، فأعير إلى روما بالموسم الماضي. ومع منتخب هولندا خاض فينالدوم 89 مباراة وسجل 26 هدفا، وكان ظهوره الدولي الأول في 2011. وأسهم فينالدوم في بلوغ هولندا المركز الثالث بمونديال البرازيل 2014، والمركز الثاني بدوري الأمم الأوروبية 2018-19.