الإثنين 04 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أجلت محكمة استئناف عدن عقد جلستها الاستئنافية الاولى في قضية مقتل الطفلة حنين البكري الى يوم الاثنين المقبل الموافق 11 سبتمبر 2023.

وقالت مصادر محلية، إن التأجيل جاء نظرا لاعتذار إدارة السجن المركزي عن احضار المستأنف حسين محمد حسين هرهرة، بسبب عدم وجود حراسة كافية لنقل المساجين.

وكانت محكمة المنصورة الابتدائية قد حكمت بإعدام حسين بن هرهرة بعد إدانته بقتل الطفلة حنين البكري قبل أن يستأنف بن هرهرة ويحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.

يشار إلى أن نشاط السلطة القضائية معطل منذ نحو شهرين بفعل إضراب الموظفين الإداريين على خلفية مطالب مالية؛ فيما يتم التعامل مع قضايا الرأي العام تحت الضغط فيما مئات القضايا المتراكمة تنتظر رفع الإضراب