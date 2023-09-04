رسميا.. الاتفاق السعودي يضم نجم باريس سان جيرمان تأجيل أولى جلسات استئناف حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة "حنين البكري" لهذا السبب الجهاز الفني لمنتخب مصر يوضح سبب استبعاد صلاح وحقيقة علاقته بمفاوضاته مع اتحاد جدة النائب المحرمي: بقاء الاتصالات بيد الحوثي جريمة بحق المناطق المحررة عقاب حوثي جديد للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء بينهم طفل قتلى وجرحى في قلب صعدة بين القبائل وأتباع القيادي الحوثي الرزامي..تفاصيل آرسنال يستعين بالوقت الضائع لحرق شياطين مانشستر الحكومة تبدي استعدادها تذليل الصعوبات أمام لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مأرب..خلية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية - تعرف على زعيم الخلية العثور على جثمان فتاة عشرينية في منازل محافظة تعز ..تفاصيل
أجلت محكمة استئناف عدن عقد جلستها الاستئنافية الاولى في قضية مقتل الطفلة حنين البكري الى يوم الاثنين المقبل الموافق 11 سبتمبر 2023.
وقالت مصادر محلية، إن التأجيل جاء نظرا لاعتذار إدارة السجن المركزي عن احضار المستأنف حسين محمد حسين هرهرة، بسبب عدم وجود حراسة كافية لنقل المساجين.
وكانت محكمة المنصورة الابتدائية قد حكمت بإعدام حسين بن هرهرة بعد إدانته بقتل الطفلة حنين البكري قبل أن يستأنف بن هرهرة ويحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
يشار إلى أن نشاط السلطة القضائية معطل منذ نحو شهرين بفعل إضراب الموظفين الإداريين على خلفية مطالب مالية؛ فيما يتم التعامل مع قضايا الرأي العام تحت الضغط فيما مئات القضايا المتراكمة تنتظر رفع الإضراب