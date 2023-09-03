تأجيل أولى جلسات استئناف حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة "حنين البكري" لهذا السبب الجهاز الفني لمنتخب مصر يوضح سبب استبعاد صلاح وحقيقة علاقته بمفاوضاته مع اتحاد جدة النائب المحرمي: بقاء الاتصالات بيد الحوثي جريمة بحق المناطق المحررة عقاب حوثي جديد للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء بينهم طفل قتلى وجرحى في قلب صعدة بين القبائل وأتباع القيادي الحوثي الرزامي..تفاصيل آرسنال يستعين بالوقت الضائع لحرق شياطين مانشستر الحكومة تبدي استعدادها تذليل الصعوبات أمام لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مأرب..خلية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية - تعرف على زعيم الخلية العثور على جثمان فتاة عشرينية في منازل محافظة تعز ..تفاصيل عاجل.. انفجار عنيف يهز شرقي صنعاء
أثار قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة نجمه محمد صلاح، من مباراة الجمعة المقبل، أمام نظيره الإثيوبي، الكثر من الجدل والتكهنات.
فقد ترددت أنباء عقب إعلان خبر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا بأن السبب هو انشغال مهاجم ليفربول الإنجليزي بمفاوضاته مع نادي اتحاد جدة السعودي. وكشف مصدر داخل المنتخب أن إراحة صلاح من مباراة إثيوبيا لم يكن لها أي علاقة بمصير اللاعب مع اتحاد جدة السعودي، وأن الأمر متفق عليه عقب مباراة المنتخب الماضية امام غينيا وضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية.
واتفق الجهاز الفني مع صلاح عقب مباراة غينيا الماضية على إراحته من مباراة إثيوبيا القادمة على أن ينضم بشكل طبيعي للمعسكر ويشارك في اللقاء الودي أمام تونس يوم 12 سبتمبر الجاري، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.
ومن المقرر أن يصل محمد صلاح إلى معسكر منتخب "الفراعنة" يوم 8 سبتمبر الجاري، أي في نفس يوم مباراة أثيوبيا أو في اليوم التالي من المباراة.
وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز