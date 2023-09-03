الجهاز الفني لمنتخب مصر يوضح سبب استبعاد صلاح وحقيقة علاقته بمفاوضاته مع اتحاد جدة

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أثار قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة نجمه محمد صلاح، من مباراة الجمعة المقبل، أمام نظيره الإثيوبي، الكثر من الجدل والتكهنات.

فقد ترددت أنباء عقب إعلان خبر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا بأن السبب هو انشغال مهاجم ليفربول الإنجليزي بمفاوضاته مع نادي اتحاد جدة السعودي. وكشف مصدر داخل المنتخب أن إراحة صلاح من مباراة إثيوبيا لم يكن لها أي علاقة بمصير اللاعب مع اتحاد جدة السعودي، وأن الأمر متفق عليه عقب مباراة المنتخب الماضية امام غينيا وضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

واتفق الجهاز الفني مع صلاح عقب مباراة غينيا الماضية على إراحته من مباراة إثيوبيا القادمة على أن ينضم بشكل طبيعي للمعسكر ويشارك في اللقاء الودي أمام تونس يوم 12 سبتمبر الجاري، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح إلى معسكر منتخب "الفراعنة" يوم 8 سبتمبر الجاري، أي في نفس يوم مباراة أثيوبيا أو في اليوم التالي من المباراة.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز