النائب المحرمي: بقاء الاتصالات بيد الحوثي جريمة بحق المناطق المحررة

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، على ضرورة إنشاء شركة اتصالات غير خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المحرمي في تصريح صحفي: إن إنشاء شبكة الاتصال في عدن خيار الأحرار؛ لأنها ستخدم المقاومة ضد الحوثي، وستوفر الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، بعيدًا عن سيطرة الحوثي، وستوقف الدعم الذي يذهب لمليشيا الحوثي يوميًّا في كل ثانية ودقيقة من عوائد الاتصالات دعمًا للمجهود الحربي بعلم أو بدون علم. مؤكِّدًا، أن بقاء الاتصالات بيد الحوثي منذ سنوات إلى يومنا هذا دون حلول جذرية يُعدُّ جرمًا كبيرًا ارتُكب بحق المناطق المحررة وكل المقاومين ضد الحوثي، فكم من خسائر في الجبهات والمناطق المحررة كانت بسبب الاتصالات.

وشكر النائبُ المحرميُّ وزير الاتصالات: نجيب العوج، ومؤسسة الاتصالات، وكل من أسهم في إنجاح المشاريع التي ستخدم المواطن