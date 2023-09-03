تأجيل أولى جلسات استئناف حكم الاعدام بحق قاتل الطفلة "حنين البكري" لهذا السبب الجهاز الفني لمنتخب مصر يوضح سبب استبعاد صلاح وحقيقة علاقته بمفاوضاته مع اتحاد جدة النائب المحرمي: بقاء الاتصالات بيد الحوثي جريمة بحق المناطق المحررة عقاب حوثي جديد للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء بينهم طفل قتلى وجرحى في قلب صعدة بين القبائل وأتباع القيادي الحوثي الرزامي..تفاصيل آرسنال يستعين بالوقت الضائع لحرق شياطين مانشستر الحكومة تبدي استعدادها تذليل الصعوبات أمام لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مأرب..خلية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية - تعرف على زعيم الخلية العثور على جثمان فتاة عشرينية في منازل محافظة تعز ..تفاصيل عاجل.. انفجار عنيف يهز شرقي صنعاء
شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، على ضرورة إنشاء شركة اتصالات غير خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المحرمي في تصريح صحفي: إن إنشاء شبكة الاتصال في عدن خيار الأحرار؛ لأنها ستخدم المقاومة ضد الحوثي، وستوفر الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، بعيدًا عن سيطرة الحوثي، وستوقف الدعم الذي يذهب لمليشيا الحوثي يوميًّا في كل ثانية ودقيقة من عوائد الاتصالات دعمًا للمجهود الحربي بعلم أو بدون علم. مؤكِّدًا، أن بقاء الاتصالات بيد الحوثي منذ سنوات إلى يومنا هذا دون حلول جذرية يُعدُّ جرمًا كبيرًا ارتُكب بحق المناطق المحررة وكل المقاومين ضد الحوثي، فكم من خسائر في الجبهات والمناطق المحررة كانت بسبب الاتصالات.
وشكر النائبُ المحرميُّ وزير الاتصالات: نجيب العوج، ومؤسسة الاتصالات، وكل من أسهم في إنجاح المشاريع التي ستخدم المواطن