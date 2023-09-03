عقاب حوثي جديد للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عمدت مليشيا الحوثي الارهابية على معاقبة حزب المؤتمر ، على خلفية دعمه المطالب الشعبية بدفع مرتبات الموظفين.

وأصدر عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع لإيران المدعو محمد علي الحوثي، أمرا تعسفيا ببيع ممتلكات النظام السابق ومسؤولي الشرعية وتحويلها إلى صندوق المعلم.

وزعم في تدوينة على منصة إكس أنه “ما لم يكن هناك مانع شرعي او قانوني نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة «لانصار الله » من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه”.

أشار إلى ان ذات التوجيه يطبق على مسؤولي الشرعية وان ينفذ ما ذكر بعد العرض على برلمان صنعاء (غير الشرعي) والتصديق عليه. وجاءت أوامر الحوثي بنهب ممتلكات المؤتمر، على خلفية دعمه المطالب المتكررة للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات بصرف مرتباتهم المتأخرة، وإضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع