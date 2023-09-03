بينهم طفل قتلى وجرحى في قلب صعدة بين القبائل وأتباع القيادي الحوثي الرزامي..تفاصيل

الأحد 03 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة بين مواطنين وعناصر مسلحة تابعة لقيادي حوثي في محافظة صعدة .

وذكرت مصادر إعلامية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مواطنين ينتمون إلى قبائل آل مهدي وعناصر يتبعون القيادي في ميليشيا الحوثي يحيى عبدالله الرزامي في منطقة “اللجبة” في مديرية الصفراء محافظة صعدة؛ بسبب خلاف على قطعة أرض.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الرزامي و4 من آل مهدي بينهم طفل وجرح آخرين من الطرفين واحتراق أحد الأطقم التابعة للرزامي. وبحسب المصادر جاءت الاشتباكات عقب إرسال مليشيا الحوثي حملة مسلحة لتطويق وحصار منزل “عيضه صالح ربوع” وإخوانه.

وأشارت الى إن المليشيات بقيادة الرزامي عززت عناصرها بمجاميع أخرى وكثفت من قصف منزل “ربوع” وإخوانه بقذائف الهاون والآر بي جي.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بتفجير المنزل بمن فيه ما أدى إلى مقتل 4 من أسرة “ربوع” بينهم طفل فيما تم إسعاف 3 نساء وطفلين آخرين إلى المستشفى وهم في حالة حرجة